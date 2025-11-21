あなたは読めますか？突然ですが、「礎」という漢字読めますか？「基礎」「礎石」といった熟語で見かける言葉ですが、訓読みで単独で使われると、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「いしずえ」でした！「礎」という漢字は、「建物の柱の下に置く土台石」「物事の土台や基礎となるもの」を意味します。目には見えないけれど、その上に全てが成り立っている、重要で揺るぎない根幹を指す場合に使われ