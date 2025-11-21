内閣府「令和7年度高齢社会白書」によると、65歳以上の人がいる世帯は49.5％で、そのうちの20.2％は「親と未婚の子のみの世帯」でした。高齢の親と成人した子が同居している世帯では、介護やお金を巡ってさまざまな思惑が複雑に絡み合い、親子関係に亀裂を生むケースがあるようです。とある親子の事例を通して、同居する親子に生まれやすい“思わぬトラブルの種”と、その対策・予防策をみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します