システム総合で251ps/450Nmを発揮 日産ローグ プラグインハイブリッド｜Nissan Rogue Plug-in Hybrid 「ローグ プラグインハイブリッド」は、三菱自動車からOEM供給を受けて誕生した7シーターSUVのプラグインハイブリッド車。ハイブリッドシステムをはじめとする基本コンポーネントを三菱アウトランダーPHEVと共有したモデルである。パワートレインは、2.4リッター直列4気筒