元「アイドリング！！！」でタレントの横山ルリカ（34）が21日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚” 際立つミニスカートウェア姿でゴルフを楽しむ様子を投稿した。自身のインスタグラムで「空がとっても綺麗だった日」と題して、モノクロのミニスカートゴルフウェア姿を公開した。「中西さん、高田さんとご一緒させていただきました〜早朝は冬の寒さを感じるようになってきましたが、秋シーズンのゴルフは最高です」