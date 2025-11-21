記者会見する佐賀市の坂井英隆市長＝21日午前、佐賀市役所佐賀市が小学生の放課後児童クラブ（学童保育）を巡り、条例で「全学年が対象」としているにもかかわらず、一部の校区で利用を1〜3年生に限定していたことが21日、市への取材で分かった。高学年は利用申請を受け付けず、待機児童数をゼロとして国に報告。実態より少なかった可能性がある。市は「待機隠しのつもりはない」とした。黄川田仁志こども政策担当相は21日の記