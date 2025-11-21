2025年11月21日の『徹子の部屋』に篠山紀信さんの息子・輝信さんが登場。第一線を走り続けた写真家のプライベートのお茶目な姿や、最後に父と過ごした時の嬉しかった出来事などを語ります。そこで、篠山紀信さんが手がけた『婦人公論』の表紙を振り返った2024年7月号の記事を再配信します。*****写真家・篠山紀信さんが、2024年1月4日に逝去しました。今年創刊108周年となる『婦人公論』の表紙は数々の著名な画家や写真家の作品で