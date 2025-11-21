新潟県は、花角知事の臨時記者会見を21日午後4時から開くと発表しました。花角知事は18日までに福島第一原発の視察や、柏崎刈羽原発周辺自治体との意見交換を終え、再稼働の是非を判断する材料は出揃いました。臨時記者会見では知事が再稼働の是非について表明するとみられ、関係者によると再稼働を「容認」する方針ということです。