今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【回転寿司のあのネギトロを丼で食べたい】また夢を叶えた、妻のしもべ』というと っ く ん ３ ２ 歳さんの動画です。リーズナブルな回転寿司のネギトロ軍艦が大好きだという投稿者のと っ く ん ３ ２ 歳さん。舌触りと旨味のバランスが好みとのこと。そこでマグロの赤身の柵を使ってネギトロを安価に作ります。お米は日本酒とうまみ調味料を加えて浸水しておきます。マグ