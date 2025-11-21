未就学児の間は子どもがお友達と遊ぶとなると、そもそも親同士も顔見知りで連絡先を知っていたり、親も同伴したりすることが多いでしょう。しかし小学生になるとお友達と約束をして子どもだけで遊ぶことも増えてきます。そんななかママスタコミュニティには「子どもを家に呼ぶ、呼ばない」というタイトルのこんな投稿が寄せられました。投稿者さんのお子さんは来年小学生です。『小学生って勝手に友達の家に行くイメージなんだけど