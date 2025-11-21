安全神話は、イオンで、音を立てて崩れ去った。2025年11月16日、日曜日。多くの家族連れで賑わう秋田県能代市の「イオン能代店」に、1頭のツキノワグマが侵入した。もはや「山での遭難」ではない。私たちの生活空間、それも休日のショッピングモールという、最も安全であるはずの場所が、野生の蹂躙する狩り場へと変貌した瞬間である。『人喰いヒグマの残酷事件簿 』（みんかぶマガジン新書）の著者である作家の小倉健一氏が