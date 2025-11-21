世の中と同様にゴルフ場も効率重視のデジタル化が進んでおり、昔ながらの人が行う「おもてなし」は減少傾向だ。そんな状況下で、メンバーシップを推進し従来のゴルフ場の良い部分を伸ばす方針を打ち出しているのが利根ゴルフ倶楽部。同コースの松本謙三支配人にその魅力を聞いた。【写真】戦略性もアップ！ 経年劣化が激しかった池が美しい姿に再生「私達が目指すのは上質なプレーと温かい接遇です。本年9月1日より『霞南ゴルフ倶