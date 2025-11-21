＜大王製紙エリエールレディス2日目◇21日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞国内女子ツアーは第2ラウンドが行われている。【写真】ルーキー都玲華さんはミニスカスタイル初日を6アンダーの首位で滑り出した佐久間朱莉が、西村優菜とともに午前10時30分に1番からスタートした。メルセデス・ランキング2位の神谷そらが優勝を逃すと、佐久間の女王戴冠が確定。神谷は初日を3オーバー・74位タイで終えて