＜ダンロップフェニックス2日目◇21日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行している。今季日本ツアー初出場で、2014年大会覇者の松山英樹は午前10時20分に1番（パー4）からスタート。2オン1パットのバーディで滑り出し、現在はトータル1アンダーの17位タイにつけている。【写真】すっごくいい笑顔の松山英樹トータル6アンダー・単独首位にツアー初優勝を狙う25歳・