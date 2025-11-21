サッカー日本代表は１８日にボリビア代表を３−０で下し、２０２５年の代表活動を３連勝で締めた。１２月５日（日本時間６日）には米ワシントンでＷ杯北中米大会（２０２６年６月１１日開幕）の組み合わせ抽選が行われるなど、本大会開幕の瞬間が刻々と迫っている。それでも、森保一監督（５７）は「Ｗ杯直前まで（メンバーは）固まらない」と、来年６月まで激しい競争が続くことを示唆。１１月の活動に招集されたメンバーの半数