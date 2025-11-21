「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、多くの球界、メディア界、スポーツ会、芸能界などの関係者が参会した。「関係者の部」ではまな弟子である元巨人の松井秀喜氏（５１）が別れの言葉を述べた。松井氏は「監督、監督へのお別れの言葉、２回目です。同じ方にお別れの会を伝えるのは私の人生で最初で最後