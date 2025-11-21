ザ・ストーン・ローゼズおよびプライマル・スクリームのベーシストとして知られるマニさんが死去したことが、ザ・ストーン・ローゼズの公式Xで発表された。享年63。死因については公表されていない。【写真】マニさんの写真とザ・ストーン・ローゼズからの追悼コメントバンドはXにて「私たちの素晴らしい兄弟マニの冥福を祈ります。これ以上望めないほど素晴らしいベーシストであり、友人でした」と追悼した。ザ・ストーン・