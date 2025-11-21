１２月１２日に開催されるお笑いコンビ・爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール）の出演者が２１日までに発表された。今回は「キングオブコント２０２５」ファイナリストの青色１号、ひつじねいりがゲストとして初出演することが決定。全１５組が出演予定となっている。タイタンライブは１９９６年から２カ月に１度開催されている恒例行事。２００９年からはリピー