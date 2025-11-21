外国為替市場で1ドル＝157円台まで円安が進むなか、片山財務大臣は為替介入は「当然考えられる」と市場をけん制しました。【映像】片山財務大臣 為替介入は「当然考えられる」「9月の日米蔵相（財務相）のペーパーには、しっかりと『介入』が入っておりますので、当然考えられます」（片山財務大臣）片山大臣は為替相場について「足元の動きは一方的で、また急激であると憂慮している」としました。その上で、介入について「為