小学6年の女の子のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、大学院生の25歳の男が逮捕されました。横浜市港北区に住む大学院生の米田健太郎容疑者（25）は7月、横浜市のマンションに侵入し、小学6年の女の子のスカートの中の下着をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。警察によりますと、2人に面識はなく、米田容疑者は塾が終わってバス停に向かっている女の子を見つけると同じバスに乗り、そのまま後をつ