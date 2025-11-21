沙倉ゆうの（46）が21日、インスタグラムを更新し、24年の代表作「侍タイムスリッパー」の演技が評価され、ニュージーランドで開催されたニュージーランド・アジア太平洋映画祭で「The Talent Actress」賞を受賞したと報告した。ともに訪問した主演の山口馬木也（52）が主演男優賞を受賞したことも、併せて報告した。沙倉は「先週『ASIA PACIFIC FILM FESTIVAL NEW ZEALAND』にご招待いただき、ニュージーランドに行ってきました！