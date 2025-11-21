【全2回（前編／後編）の前編】中国発のインターネット通販サイト「SHEIN（シーイン）」をご存じだろうか。フランス政府が違法商品の販売を問題視して、先日、同社に一時的な運営停止を命じたことが話題になっている。日本でも若者を中心に浸透する中国系ネット通販、その実態とは？＊＊＊【実際の写真】「ラブ・ドール」に「発がん性の下着」も…ウェブであり得ない商品が売られていた「SHEIN」の店舗フランス・パリ4区は