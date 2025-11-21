11月の東京で、着物姿を披露した二人の女優。特別な装いでそれぞれが放った魅力とは……。＊＊＊【写真を見る】ピンク色の振袖姿で…愛くるしい表情を浮かべる「26歳元アイドル」「背筋がシャンとします」東京・銀座の観世能楽堂。荘厳な能舞台を艶やかな着物姿で歩くのは、女優の小雪（48）。刃物メーカーの貝印が11月7日に実施した「いい刃の日」PRイベントでの一コマだ。すり足気味に歩くその所作はいかにも和服を着