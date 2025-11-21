◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）２３年阪神ジュベナイルＦ、今年のヴィクトリアマイルとマイルＧ１で２勝を挙げるアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は、３枠５番に入った。黒岩調教師は「枠は内でも外でも気にしていないです。どちらかといえば序盤の位置が大事ですね。ヴィクトリアマイルみたいな後ろからでは届かないですから」と分析した。