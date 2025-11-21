６月３日に８９歳で死去した長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が追悼のビデオメッセージを送った。「大谷翔平です。まず初めにご逝去の報に接し、心からお悔やみ申し上げます。また、長嶋茂雄さんがこれまで残してきたご功績と、人々の記憶に残るそのご活躍に、野球に携わる一人の後輩として心より感謝申し上げます。長嶋さんと