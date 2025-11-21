東京スポーツ杯２歳Ｓの攻略POINT 【前走距離】芝1800Ｍ以上の距離経験は必要 前走距離別成績は1600Ｍ組［2・0・2・10］、1800Ｍ組［8・5・6・39］、2000Ｍ組［0・5・2・20］で、これら以外の距離からは好走例がない。 マイルから勝った２頭は前走サウジアラビアロイヤルＣ①③着だったことから重賞組ならば買えるが、基本的には1800Ｍ以上の経験馬中心。 東京スポーツ杯２歳Ｓ過去10年のデータ