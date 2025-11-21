10月下旬、極小サイズのステーショナリーシリーズ「XS（エックスエス）」から、3種類の新アイテムが発売されました。小さなものが好きという人に刺さりそうな「ミドリ」の「XS」シリーズについて、プロデューサー中村真介さんと、デザイナー神瀬泰二さん、広報担当の深澤史さんに詳しい話をしてもらいました。ーーXSシリーズの変遷についてお聞かせください深澤：XSシリーズは、ミドリのロングセラー「CL（カラーステーショナリー