２１日に東京ドームで「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が開催され、巨人ＯＢでソフトバンク球団会長の王貞治氏が登壇、遺影を前にお別れの言葉を送った。以下、王さんのあいさつ全文。長嶋さん、お元気ですか。この言葉が不謹慎であることは十分承知しております。でも、この長嶋さんの笑顔を見て、他に言葉はありません、長い間一緒にプレーさせていただき、素晴らしい思い出をたくさんつくってくれました