ANDROMEDA 10 SE(Black & Gold) ミックスウェーブは、米Campfire Audioより、初代IEM発売から10周年を記念した世界450台限定10BA、ダマスカススチールを採用したプレミアムIEM「Andromeda 10 SE」を12月5日発売する。価格はブラック・ゴールド共にオープンで、市場想定価格は420,000円前後。 Campfire Audioの初代IEM誕生10周年を記念して製作された特別仕様モデルとなっており、「初代Androme