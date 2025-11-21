横浜市南区の建物で火事があり、現在も消火活動が行われています。【映像】現場の様子（消火活動の様子も）午前10時頃、横浜市南区で「2階から火が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。警察などによりますと住宅から火が出ているとみられていて、現在のところけがをした人や逃げ遅れている人がいるという情報はないということです。消防車20台以上が出動して、現在も消火活動が行われています。現場は、