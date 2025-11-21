１等と前後賞を合わせて１０億円が当たる「年末ジャンボ宝くじ」の販売が２１日、全国でスタートした。東京・銀座の宝くじ売り場「西銀座チャンスセンター」では、販売開始の午前８時半に約３５０人の列ができた。午前５時から並び、２１０枚を購入したという東京都板橋区の会社員男性（５０）は「毎年、１等を夢見て買っている。何に使うかは決めていないが、今年は当たってほしい」と期待を込めた。賞金は１等（２３本）が