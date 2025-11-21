1975年に放送開始された「スーパー戦隊シリーズ」の記念すべき第1作目「秘密戦隊ゴレンジャー」の50周年を記念した、「秘密戦隊ゴレンジャー 50周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ」が新発売。『秘密戦隊ゴレンジャー』の50周年を記念して特別に制作された、セイコーのクロノグラフモデル。「ゴレンジャーマシーン」をイメージした白銀の文字盤、ゴレンジャーの額（ひたい）の数字が金色に輝く様をイメージしたインデック