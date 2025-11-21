NHKは21日、都内の同局で会見を開き、2027年度前期連続テレビ小説のタイトルを「巡（まわ）るスワン」とし、主演のヒロインは森田望智（もりた・みさと＝29）に決まったと発表した。今作は、第116作の連続テレビ小説。脚本はバカリズムが担当する。森田らはこの日、制作・主演発表会見に出席した。NHKによると、主演、脚本とも「オファー（キャスティング）」と言い、森田は「日常にすごく溶け込むようなドラマになるのではないか