この時期のファミレスは面白い。グランドメニューの改定が行われるお店が多いからだ。季節によって期間限定メニューを楽しむのもオツではあるが、やはり練りに練られた新レギュラーメニューもまたいとおかし。ということで、今回は11月12日にグランドメニューの改定を行ったばかりの「オリーブの丘」を訪問! 気になる新メニューをさっそく食べてみた!○新メニュー3品&季節限定ドルチェを食べ比べコスパの良さとクオリティの高