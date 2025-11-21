11月8日、黒澤明監督の映画作品をはじめ、舞台やテレビでもその重厚な演技で観客を魅了し続けた俳優の仲代達矢さんが肺炎で逝去した。92歳だった。仲代さんは‘32年に東京都で生まれ、’52年に俳優座養成所に入所。‘54年に『七人の侍』で浪人役を演じて映画デビューを果たした。その後は、総上映時間9時間半にも及ぶ小林正樹監督の大作『人間の條件』（’59―‘61年）に主人公役で抜擢され、カンヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞