新潟県では、２１日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。新潟地方気象台によりますと、２１日は、寒冷前線が北陸地方を通過する見込みで、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、新潟県では大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に積乱雲が発達するでしょう。県内は、２１日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。ひょう