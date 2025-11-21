Aぇ! groupの草間リチャード敬太（29）が、11月20日付でグループを脱退すると発表された。草間は10月4日早朝、東京都新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕され、芸能活動を休止。同月6日に釈放され、11月13日に東京区検は公然わいせつ罪で東京簡易裁判所に略式起訴したと発表していた。草間は20日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じてコメントを発表。《事務所との話し合いの中、結論として『A