「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は、B1リーグ戦がFIBA公式戦の開催に伴うバイウィークに突入したが、B2リーグ戦は止まることなく続く。今週末に開催される第9節では、西地区1位・神戸ストークスと、1ゲーム差で追いかける同2位・愛媛オレンジバイキングスが直接対決する。 ホームの愛媛はクラブ記録を更新する10連勝中だ。前節GAME1は後半だけで62得点を叩き出し逆転