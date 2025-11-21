瀬戸内地方は、岡山県で晴れていますが、香川県では湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降は広く晴れる見込みです。湿度が低いため、火の取り扱いに気を付けてください。日中の最高気温は岡山と高松で18度、津山で17度でしょう。20日と同じくらいか高い気温になります。 22日も高気圧に覆われて、青空が広がる見通しです。朝の最低気温は岡山で4度、津山で1度、高松で7度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で17度