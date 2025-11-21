映画監督の福田雄一氏（57）が20日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。自身の作品で主演を務めた人気俳優について語った。面白い出演者の見極め方について、福田氏は「最終的に面白いか面白くないかは別にして、“僕、面白いことできるんですよ”っていう方とか“私、変顔できるんです”っていう女優さんとかいらっしゃるんですけど、そういう方はちょっと難しいなっていう感触がある」と話した