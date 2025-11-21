プロ野球・巨人の長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が21日、東京ドームで行われます。東京ドームのグラウンドに設置された祭壇は「太陽」をイメージしたもの。太陽の光のように人々を明るく照らした長嶋さんのポジティブな人柄を表現しています。その中心に位置するヒマワリやガーベラなどの花は長嶋さんの背番号にちなんで3万3333本が飾られているということです。そして、祭壇は横が49m、奥行10m、高さ3.2ｍと国内最大級。長嶋さ