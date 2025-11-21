対象機種の「FUJIFILM X-E5」 富士フイルム株式会社は11月20日（木）、ミラーレスカメラ「FUJIFILM X-E5」のストラップ取り付け部に不具合が見つかったとして、無償修理を実施すると発表した。 ストラップの取り付け部が緩み、そのまま使用を続けた場合にカメラ本体から取り付け部が外れる事象を確認したという。11月20日（木）時点における総出荷量の0.1%未満、シルバーとブラックの両モデルで発生している。