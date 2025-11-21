ロシアのプーチン大統領は20日、ウクライナへの侵攻を担う軍司令部を訪問しました。ゲラシモフ参謀総長は、大統領に東部の要衝・クピャンスクを制圧したと報告しました。ロシア大統領府は20日、プーチン大統領が軍の司令部を訪問し、ウクライナでの戦況についてゲラシモフ参謀総長ら軍幹部から報告を受けたと発表しました。この中でゲラシモフ参謀総長は、ハルキウ州の要衝・クピャンスクを制圧し、包囲したウクライナ軍部隊のせん