マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が19日、都内で行われたイベントで体のコンディションの整え方について自身の考えを伝えました。50歳を超えてからの体のコンディションの整え方のアドバイスを求められると、「習慣にすることだと思いますね。自分の変化に気がつきやすい状態に体を持って行く」と話します。さらに、「同じ動きをやっていると、今日の状態が昨日とどれぐらい違うか、その変化に気