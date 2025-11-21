今夜21日、おうし座に位置する天王星が「衝」となり、太陽-地球-天王星が真っすぐに並びます。太平洋側の地域を中心に、ほぼ一晩中、見られるチャンスです。天体観測の際は、寒さ対策を万全にして楽しんでください。天王星が「衝」一晩中観測のチャンス今夜21日、おうし座に位置する天王星が「衝」となります。衝とは、外惑星が太陽とちょうど反対側に来るときのことです。太陽-地球-天王星が真っすぐに並び、ほぼ一晩中、観測の