新潟県佐渡市で開かれた「佐渡島の金山」の労働者を追悼する式典＝21日午前世界文化遺産「佐渡島の金山」の労働者を追悼する韓国政府主催の式典が21日、新潟県佐渡市で開かれた。李赫駐日大使や労働者遺族ら計約20人が参列。9月に県などが開催した追悼式では、労働の強制性を巡る表現で意見が折り合わなかったとして、韓国側は昨年に続き欠席していた。ホテルの会場には果物などを供えた祭壇が設けられ、遺族11人が韓国式に献