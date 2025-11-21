「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、多くの球界、メディア界、スポーツ会、芸能界などの関係者が参会した。「関係者の部」では盟友のソフトバンク・王貞治球団会長（８５）がお別れの言葉を述べた。王さんは「お元気ですか？この言葉が不謹慎であることは承知しています。長嶋さんの笑顔を見て他に言葉