８月に行われた支部選抜対抗戦・ＵＩ銀行杯東日本報知オールスター戦で優勝した東北中央選抜の優勝祝賀会が１１月９日、宮城・大崎市のグランド平成で行われた。東北勢としては北東北選抜として出場した２０２３年以来、２年ぶり４度目の優勝。ナインや指導者、父母等が改めて快挙を祝った。※※※優勝カップ、優勝旗を手に晴れ晴れしい表情でナインが入場した。東日本ブロック１５支部から１６チームが参加