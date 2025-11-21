国分グループ本社は、VTuberを起用した食品プロモーションの新規事業化に向けた実証実験を開始した。any style（本社・東京都港区、萩原湧人代表取締役CEO）との協業で、「K＆K缶つま」「tabeteだし麺」を商材にVTuberと食べる「バーチャル試食会」を12月1日から配信する。「バーチャル試食会」では、VTuberが選定した商品（K＆K缶つま・tabeteだし麺など4種）について、ファンも同じ商品を購入してバーチャルとリアルで同時に