コメの価格上昇を背景に、主食としてのニーズが高まる餅。最大手のサトウ食品と味の素では、日常の食事として手軽に取り入れられる“餅＋スープ”の新メニュー提案を強める。両社では、台湾風の餅入りスープを無料提供する「鶏餅湯3分食堂」を、東京で開催した昨年に続き今年は全国3都市で実施する。「鶏餅湯（ジーモアチータン）」は、サトウ食品が展開する一口サイズの餅「サトウの切り餅シングルパックミニ300g」と、味の