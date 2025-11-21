元欅坂４６・平手友梨奈の近影に衝撃が走った。２１日までに更新したインスタグラムで、「『Ｉ’ｍｈｕｍａｎ』」と自身が作詞した曲のタイトルをコメント。金髪のロングヘアでタトゥーを見せた姿を３連続投稿した。同曲は人間の孤独や葛藤を表現した歌詞で独自の世界観を見せているというが、フォロワーは「夜遅くに急にどうしたの？？」「髪の毛どうなってるのか、瞬間が美しくて…」「えっ？ちょ待って。てちってタトゥ